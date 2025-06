El violín de una tucumana sonará en Brasil

Música en todas partes

Su vínculo con la música nació en casa. “Mi papá es pianista y profesor de música, así que desde muy chica siempre había algo sonando en casa: el piano, la guitarra o el reproductor de música. Sonaban Beethoven, Piazzolla, también mucho jazz. Mi papá me enseñó piano, pero mi relación con el violín empieza recién a los 11 años, cuando fui a un concierto en el Teatro Alberdi. Vi los violines y me enamoré del instrumento. Me acuerdo que era una sinfonía en la que los violines llevaban toda la melodía. Me encantó y dije: ‘quiero tocar ahí’. Mi papá me compró uno y al año siguiente me anotó en el conservatorio”, rememora.