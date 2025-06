Un campeón del mundo con la Selección Argentina criticó a Mastantuono: “No ha hecho nada todavía”

“Mastantuono tiene carácter, presencia, pero no ha hecho nada todavía, no ganó nada aún. Es un jugador que tiene un proyecto, como Palmeiras con Endrick: hablaban de que era un fenómeno y casi no juega en el Real Madrid. También le va a pasar eso a Franco”, disparó Daniel Bertoni, figura del seleccionado dirigido por César Luis Menotti que ganó el Mundial de 1978.