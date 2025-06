Cartas de lectores: el peronismo, ante una nueva metamorfosis

En vísperas de las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán en el mes de septiembre de este año, en la provincia de Buenos Aires, adquieren una mayor dimensión, por la candidatura a diputada provincial de la ex presidenta Cristina Kirchner, por la tercera sección electoral y por la posible alianza entre el pro y la libertad avanza (que en 2023 fueron por listas separadas). Sin duda, también será interesante saber que puede llegar a ocurrir en caso de que el Partido Justicialista vaya dividido (por un lado, la lista de Cristina y por otro lado la del gobernador de la provincia, Axel Kicillof). Hay un antecedente y fue en el año 1997, cuando el PJ fue dividido por las fuertes diferencias entre el entonces presidente Carlos Menem y Eduardo Duhalde, su ex compañero de fórmula en 1989, que aspiraba a sucederlo. Las consecuencias para el PJ fueron las victorias de la Alianza conformada por Fernando De la Rúa (que luego llegaría a la Casa Rosada en 1999), Graciela Fernández Mejide y Raúl Alfonsín entre otros. Lo llamativo, fue que la derrota no sólo se produjo en la famosa tercera sección electoral, sino que ocurrieron en todas las secciones que componen la provincia. Sin dudas, fue un duro golpe para el peronismo que siempre estuvo acostumbrado a ganar en la tercera sección, sobre todo. Como consecuencia de ello (sumado al fallido intento de la re-reeleción de Menem) el peronismo se quedó sin un líder a nivel nacional hasta el año 2003 con la asunción de Néstor Kirchner. Aunque con una importante abstención de votantes, se logró reponer en las elecciones legislativas de 2001 pero fue sólo una ilusión para el propio Duhalde su triunfo como senador nacional, para tratar de ser el líder a nivel nacional. Aunque le sirvió para ser elegido presidente por el Congreso de la Nación en 2002. La otra cuestión, a saber, es qué ocurrirá con el peronismo en caso que la condena a la ex presidenta sea ratificada por la Corte Suprema de la Nación antes de que sean realizadas las elecciones. Seguramente, como lo marca la historia, se producirá una de las tantas metamorfosis que tuvo el partido fundado por el General Perón. ¿Le permitirá esto al gobernador ser el nuevo conductor? ¿La lista que se quedaría “huérfana”, se unirá a la de Axel Kicillof? Interesante incertidumbre (término muy acuñado por Adam Przeworski) para los que nos apasiona el mundo de la política. Como nunca en la historia, una persona, que ocupó todos los cargos del Ejecutivo a nivel nacional y del Legislativo a nivel provincial y nacional, está ante la definición más trascendental de su futuro político y judicial.