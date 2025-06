Entre la sombra y la palabra: cuatro voces del NOA en el Mayo de las Letras

Lo primero que surge es escribir por la propia pulsión, sin tener definido hacia donde voy. La imaginación me lleva a explorar esa atmosfera nueva que se produce con el extrañamiento al observar algo cotidiano o una frase suelta, desde la lectura también comienzan a pujar los personajes. Los personajes aparecen primero, sin plan previo, para mí es más fácil establecer conexiones, relaciones entre ellos. Vengo de una familia de mucha tradición oral, con mitos como verdades por lo que es inevitable que use algunos recuerdos, los coloco y me retiro para no contaminar lo que pida la trama. Las preguntas son fundamentales para fluir, para entablar ese juego erótico con los personajes, con el texto, no me importa si hay respuestas, tal vez la mayor parte queden soterradas en la historia. Después vendrá definir la extensión o planificar la estructura. En mi primer libro “Aquí se restauran niños y virgenes”, hay una escritura más crispada, más concentrada. Tal vez salió así, porque sabía menos, había leído menos o porque los textos así lo demandaban. La mayor parte del tiempo hay cosas que no se saben, se sabe que están por la ausencia en la superficie, solo se puede llegar por asociaciones. Tales asociaciones tampoco son verdades absolutas. Respeto esa incertidumbre, es mejor encontrar algo nuevo, que el lenguaje encuentre su fetiche. En el caso de la novela que publique el año pasado, aparece el huevo de Obsidiana que va marcando un sendero a transitar en eso nuevo. Con los años una lee más, sabe más por lo que el oficio se vuelve más divertido.