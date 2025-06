Tu cuenta de WhatsApp podría ser bloqueada si incumplís estas reglamentaciones

Aunque todavía no está disponible ni en la versión beta, se espera que la función se integre en una próxima actualización. Meta aún no dio una fecha oficial, pero se espera que la herramienta esté disponible pronto. En paralelo, WhatsApp insiste en que se respeten las condiciones de uso, sobre todo en cuentas comerciales. Evitar el spam, usar canales oficiales y no automatizar conversaciones son claves para no perder funciones en una de las apps más usadas del mundo.