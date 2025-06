Legislativas en Misiones: Passalacqua se adjudicó la victoria del oficialismo sobre el candidato libertario

Esperanza libertaria

En pleno conteo de votos, Diego Hartfield, primer candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), lanzó un contundente reclamo al oficialismo provincial a través de redes sociales. El candidato denunció la falta de datos desagregados por localidad y advirtió sobre el uso de canales informativos con alineamientos políticos. “Exijo al gobierno de la provincia que libere los datos y no use los medios locales afines”, escribió el ex tenista.