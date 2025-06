Italia echó Luciano Spalletti: ¿quién aparece como candidato a sucederlo?

Spalletti confirmó la noticia en una rueda de prensa: “Gravina me comunicó que no continuaré en el cargo. Me hubiera gustado seguir y revertir esta situación, pero entiendo la decisión”. El DT, visiblemente dolido, aseguró que mantiene una buena relación con el presidente de la federación, aunque reconoció que los resultados terminaron siendo determinantes. El ex DT de Napoli dirigirá su último partido contra Moldavia.