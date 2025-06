Cartas de lectores: Mensaje al corazón

Paola es una buena vecina, muy humilde, trabajadora y respetuosa con todo el mundo; madre soltera que da la vida esforzándose para criar al amor de su vida, su hijo Carlitos que nació con una discapacidad, lo que le ocupa casi todo el tiempo en su cuidado . Quienes lo vimos nacer, sabemos y vemos los progresos y resultados para orgullo de esta madre ejemplar, que con valentía enfrenta todo tipo de obstáculos que le pone el sistema, porque en los últimos tiempos le están cercenando varios beneficios ya obtenidos. Como era de suponer, tras de ella existe una gran familia que la apoya y ayuda en todo , en especial su mamá “Piba”, que como buena abuela me mandó un mensaje con este aviso importante, que quiero compartir con todos ustedes: “La gente debería entender que los niños con TDAH, Asperger, Autismo etc., no tienen una enfermedad, sino una condición. No están buscando cura, sino aceptación. Tampoco buscan lástima, sólo respeto”. Es tan poco e importante lo que piden y fácil de realizar, como cederles un asiento cuando viajan en colectivo; cederles el paso y quitar los obstáculos cuándo transitan por las veredas; no realizar cerca de ellos ruidos ni pirotecnia estruendosos; responderles amablemente su saludo; simplemente ese es el respeto que piden, es gratis y no cuesta nada cumplirlo.