Una sanción en el fútbol que castiga la inocencia

Queda claro que los chicos no rompieron ninguna regla ética ni deportiva. No insultaron, no violentaron, no agredieron. Sólo buscaron un instante de felicidad, ese que todos recordamos cuando, siendo chicos, mirábamos con asombro a los grandes ídolos y soñábamos con estar en sus zapatos. Negarles eso es negarnos también a nosotros mismos: a lo más puro y genuino del deporte.