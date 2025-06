Estos son los electrodomésticos de la cocina que no debés dejar enchufados

Aunque las licuadoras no tengan un componente calefactor, es importante desenchufarlas cuando no las uses. Además de representar un riesgo de incendio, Altshuler afirma que mantener enchufados aparatos pequeños, como las licuadoras, puede acortar su vida útil. "Desenchufar estos aparatos no solo ayuda a reducir la factura de la luz, sino que también puede prolongar su vida útil, ya que están menos expuestos a cargas de fondo y sobretensiones", afirma.