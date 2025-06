Lali Espósito responde a las críticas por sus supuestas cirugías estéticas: ¿qué dijo?

Las respuestas de Lali a las críticas por supuestas operaciones estéticas

"Después de todas las cirugías para quedar linda, es más fácil decir que se acepta tal y como es”, “Tiene varias jeringas por toda la cara y ni hablar de la boca” circulaba en internet. A lo que Lali supo retrucar "No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras y cada quien es libre de hacerse lo que quiera. Así como yo decido no ponerme cosas ni cambiarme mis facciones", expresó la joven a través de su cuenta.