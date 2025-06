La Luna llena de junio 2025: un espectáculo que no se veía desde hace 18 años

Un fenómeno astronómico poco frecuente

La luna de fresa recibe su nombre no por su color, sino por coincidir con la temporada de cosecha de fresas en América del Norte, una tradición de los pueblos originarios. Aunque no se torna rosa o roja en esencia, puede adquirir tonalidades cálidas si su posición es baja en el horizonte. Este año, será aún más interesante porque estará más cerca del hemisferio norte, un suceso que no se presentaba desde 2006.