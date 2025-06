Cristina Kirchner de campaña: “¿Por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”

“Todo esto con editoriales que dicen que estoy acabada. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? ¡Dale! ¡Mirá como tiemblo!”, ironizó, al tiempo que envió un mensaje a la interna el el PJ. “El poder económico hegemónico es muy inteligente. Mucho más que algunos dirigentes de nuestro propio espacio. No tropieza dos veces con la misma piedra”, sentenció.