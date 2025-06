Cartas de lectores III: “El Gaucho” Rodó

Nada más oportuno que en el “Día del periodista” recordar a quien tuvo una destacada trayectoria en la redacción escrita, como Rubén Rodó, con su notable profesionalidad y conocimiento de los hechos más trascendentes de nuestra provincia. Rubén Rodó falleció precisamente un 7 de junio, habiendo recibido en su vida de periodista distinciones nacionales de distintas instituciones por su notoriedad y su pluma inolvidable. Nacido en el Tucumán profundo monte adentro en la topografía montañesa y de ruinas arqueológicas de la localidad de Alpachiri, se ganó el apelativo de “gaucho” de una virtud natural que lo hizo trascender en sus crónicas hasta hoy recordadas. Recuerdo en mi juventud cuando solía visitarlo en los espacios físicos disponibles de este diario con su cordial abrazo y afecto que lo distinguía como un ser formidable y persona de bien. Creo importante sugerir que una figura como la de Rubén Rodó merece en su pueblo de Alpachiri un reconocimiento institucional, basándome en un Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia que invita a sus funcionarios a instituir en espacios públicos, llámese plaza, plazoletas, calles, pasajes etc. con el nombre de personalidades del lugar que sin duda enriquecen la historia de los pueblos. Sus últimas crónicas, que conservo en mis archivos en mi pueblo de Los Sarmientos, estuvieron dedicadas a la vida política de don Amado Nicomedes Juri y de don Pedro Fernando Riera; una visión que guardaba en su pensamiento y en su corazón como una concepción bíblica de justicia social, lo que me inspiraba a pensar en su coincidencia ideológica con el Justicialismo. No podría concluir este homenaje sin estrechar mi saludo a todos los periodistas de tan prestigioso diario.