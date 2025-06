Transición natural y saludable en la Scaloneta

Si Troilo no llega a jugar, la pregunta correcta no será por qué no, sino para qué no. O mejor: para qué fue citado. La posible permanencia de las estrellas en el Mundial 2026, como Messi o Rodrigo De Paul, no es una locura. Tomando como ejemplo a Troilo, este es un buen momento para tener contacto con el entorno y reducir el impacto emocional de compartir equipo con jugadores que marcaron una era. Lo mismo ocurrió con esos seis minutos que jugó Mastantuono, también entre los citados para enfrentar a los colombianos.