Aspera buscará venirse de un viaje en un duro desafío en el hipódromo tucumano

“La yegua anda muy bien y le tengo mucha confianza. La idea será correrla adelante, porque demostró que de esa forma rinde mucho mejor”, contó Francisco “Polito” Brito, que será el jinete de la pensionista del stud “Abuela Teté”, que en sus dos últimos éxitos tuvo en su montura a José Vizcarra. “Analizando la carrera, en la previa me parece que no hay ningún caballo que sea ligero y que me salga a disputar el primer lugar. Eso me puede favorecer en el desarrollo”, agregó el jinete de 18 años.