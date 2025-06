El día en que Horacio Zeballos le ganó una final a Rafael Nadal

“Horacio, muy buen chico tu hijo. Le irá muy bien. Tiene asegurado un lugar dentro de la industria del tenis. Si no llega como tenista, llegará como coach o profe, etc. De él me ocupo yo”, decía el mensaje de Vilas, enviado a través de un correo electrónico. 22 años más tarde, “Cebolla” logró el título que le faltaba, y se afianza como el doblista masculino más importante de la historia del país.