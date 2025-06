Abel Posse y Los heraldos negros

PERFIL

Abel Posse nació en Córdoba, en 1934. En 1961 escribe “En la tumba de Georg Trakl”, primer texto firmado como Abel Posse, publicado luego en LA GACETA Literaria, donde colaborará durante medio siglo. En 1973 escribe Daimón, novela que inaugura la “trilogía del descubrimiento”. Con Los perros del paraíso ganará el Premio Rómulo Gallegos, el mayor galardón de las letras latinoamericanas. Era miembro de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Traducida a 17 lenguas, la obra de Posse fue objeto de numerosos ensayos y recibió críticas elogiosas en medios como The Washington Post, The New York Times, Le Figaro, Le monde y El País.