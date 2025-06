El poder según el gran analista de los líderes argentinos

La cabeza de las cabezas

¿En qué consiste ese trabajo con líderes? ¿Qué tienen de especiales esos seminarios que hace casi 50 años? No hay secretos ni metodologías esotéricas. O al menos Lederman no los confiesa. Él simplemente dice que crea “las condiciones para que las personas en posiciones de liderazgo puedan pensar y dialogar sobre lo que hacen y cómo lo hacen”. ¿Y eso cómo lo logra? Con escucha (que les cuesta a los líderes) y diálogo (sí, algo old fashion). Con pensar, pero también con sentir, pues las emociones para él son claves. ¿Por qué hace hincapié en los líderes? Porque en cualquier organización, siempre existe el “núcleo dirigente que define la totalidad”, sea un gobierno, un partido, una empresa o una asociación científica o artística. ¿Es que toda la vida de una organización depende de la salud mental y emocional de su cabeza? Para Lederman sí y lo dice sin tapujos, pues para él no “se puede cambiar la sociedad ni se pueden cambiar los comportamientos de una institución si no cambia la cabeza de las personas que la lideran”. Fuerte. Trágico. Revelador. ¿Simplista? Califíquelo usted mismo.