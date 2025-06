Juan Grabois tomó el Instituto Juan Domingo Perón y quedó detenido

Pasadas las 17, un importante operativo de desalojo fue desplegado por efectivos de Infantería de la PFA, con apoyo perimetral de la Policía de la Ciudad. En medio de empujones, gas pimienta y forcejeos, Juan Grabois fue detenido. “Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”, publicó el dirigente en su cuenta de X (ex Twitter), acompañando el mensaje con una foto dentro de un móvil policial.