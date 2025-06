El poder avasalla y el buen periodismo resiste: Milei, Cristina y la pelea por el liderazgo alfa

Es importante recordar todas estas cosas en el Día del Periodista, porque es el argumento central que utilizan las autoridades para devaluar a los medios. No prohíbe, sino que descalifica para que la gente no reconozca a la comunidad periodística como referente de la institucionalidad. Otro es la narrativa que dice que el periodismo ha quedado obsoleto debido a las redes sociales, algo no sólo falso de toda falsedad, sino que forma parte de un intento de manipular la percepción pública. Es verdad que las redes han democratizado el acceso a la información, pero también que han amplificado la desinformación y la falta de rigor.