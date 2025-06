"Me llamaron de Argentina para jugar el Mundial de Clubes", Cristiano Ronaldo y una impensada confesión

Entre risas y con una inesperada tonada argentina, CR7 habló también de la posibilidad de compartir equipo con Lionel Messi: “Lo veo difícil, pero me gusta mucho. Ya tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua no beberé, nunca se sabe. Le tengo mucho cariño”, deslizó, dejando entrever su aprecio por el astro rosarino y por el país.