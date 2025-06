Deportivo Graneros se afianza y All Boys sorprende

En la Primera B, el clásico de Trancas fue una lluvia de goles: Mariano Moreno venció 5 a 4 a Deportivo Trancas en un partido vibrante. También hubo triunfo de Unión Aconquija por 1 a 0 sobre Garmendia FC, mientras que Santa Bárbara goleó 10 a 0 a Central Córdoba, con tripletes de Iván Márquez y Leonardo Pajón. La jornada continúa este sábado con los siguientes partidos: La Florida vs. Cruz Alta, Social Mercedes vs. San Ramón y Los Independientes vs. Ingenio Viejo, en la cancha de Talleres.