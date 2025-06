Fingían ser una empresa de IA y había 700 personas elaborando respuestas

Pero en mayo la máscara cayó y la empresa se declaró en bancarrota. No solo no cerraban los números en sus cuentas patrimoniales, sino que saltó a la luz la más sorprendente de las noticias. “Natasha”, la asistente virtual que suponía tener Builder.ai, no era más que una fachada con forma de chatbot, porque detrás de ella se encontraban 700 empleados haciendo el trabajo a la vieja usanza.