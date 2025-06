Uruguay: Somoza fue despedido de Rampla Juniors y el proyecto de Foster Gillett se tambalea

El acuerdo con Gillett se concretó a fines de 2024, cuando el club decidió transformarse en una Sociedad Anónima Deportiva con la intención de relanzar su proyecto deportivo. No obstante, los resultados no han acompañado. El equipo cerró su participación en el Torneo Competencia sin victorias, con dos empates y cuatro derrotas, además de no marcar ningún gol en todo el certamen. El inicio de la 4ª Etapa Regular tampoco trajo mejoras: tres caídas consecutivas agravan aún más la situación.