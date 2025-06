Cartas de lectores: Pago con Link

A partir del mes de enero 2025, la DGR Tucumán no acepta el pago con Link. Y hasta ahora no contamos con una explicación válida. No me animo a decir el porcentaje. Pero la mayoría de los jubilados cobran por el Banco de Santiago y Banco Nación (ambos en la red Link). ¿Cuál es el significado de tributo? En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar al Estado para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del momento. Ahora bien, la DGR anunció por su página web, que todos los contribuyentes no podrán pagar los tributos mediante la “Red Link”. Ya sea, por el cajero automático o por el home banking, lo cual lo pueden observar en el aviso, en la primera pantalla que se abre de la página web de la institución. Ante esta noticia insólita, procedí a solicitar una explicación, mediante email, a distintas áreas de la repartición: “ La mayoría de los jubilados cobran por el BSE (Bco. Santiago) y BNA (Bco. Nación) y estamos obligados a usar la Red Link. ¿Cómo vamos a hacer para abonar nuestros tributos? En espera de vuestra respuesta, los saludo atte”. Lo asombroso es que entre email enviados y email recibidos, por distintas oficinas (áreas), terminan con una respuesta irrisoria. (Respuesta DGR): “Buenas tardes, puede efectuar los pagos de manera electrónica a través de: Rapipago: con tarjeta de débito. Pago fácil: con tarjeta de débito. Macro click: con tarjeta de débito o qr. En todos los casos puede efectuar los pagos sin importar el banco y la red que utilice. Igualmente, en caso de tener alguna duda, puede comunicarse al 4503700 int. 2007”. Conclusión: No explican las razones de limitar solamente “el no pago por red link”. Son tan burdas y esquivas sus respuestas, que sólo hacen volar nuestra imaginación.