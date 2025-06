Cartas de lectores: Endeudamiento

Uno de los funcionarios más repudiados por las víctimas del ajuste arribó a la provincia en busca de los dólares del colchón de los tucumanos, osadía que muestra la gravedad de la crisis cambiaria y la falsedad del IPC, haciendo que el ministro tenga que recurrir a un exabrupto, para anticipar al empresariado cuál será el destino de sus productos si aumentan los precios. Los objetivos de la visita fueron tres: por un lado, advertir a los tenedores de la divisa que tener guardados los dólares no es negocio; por otro lado, asegurar el apoyo de la provincia a las normas legales que blanqueen, la evasión, la fuga, la corrupción, etc.; y por último, formalizar en nombre de Karina la propuesta al Gobernador para integrar un acuerdo con LLA; en síntesis, el enésimo disparate de Milei. En los dos últimos puntos, la sorpresa del ministro fue enorme cuando, al descender del avión, se topó con las repuestas positivas, canjearías y políticas, anticipadas por el Gobierno local, facilitando la concreción de ambas. Aprovechando la crisis y las contradicciones de Milei, el ministro inventó un endeudamiento express y salió en busca de los Fondos de Inversión (“Las deudas son de nosotros”, LA GACETA, 20/6/17-12/6/20) a los que ya conoce desde la gestión como ministro de Macri, para venderles en pesos, bonos dolarizados por U$S 1.000 millones, a una tasa anual del 5,29%, que implica tener que devolver U$S 1.264 millones para calmar al FMI. La inestabilidad del plan económico, los resultados del comercio internacional y la falsedad del superávit fiscal facilitaron la maniobra, poniendo al país en las manos de los futuros fondos buitres por un nuevo endeudamiento, que acompañado por las celebraciones acostumbradas de Milei y su gabinete (“Celebrar el endeudamiento”, LA GACETA, 4/5/25) podría transformar a la Casa Rosada en una bailanta en el futuro.