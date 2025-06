Escándalo en EEUU: el fuerte cruce entre Donald Trump y Elon Musk tras su salida del Gobierno

“Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, afirmó Trump. Y agregó: “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.