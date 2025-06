Axel Kaiser presentará en Tucumán su nuevo libro “Parásitos Mentales”

Desde su creación en 2012, la Fundación Federalismo y Libertad se ha consolidado como uno de los think tanks más relevantes de América Latina, reconocido por el Global Go To Think Tank Index del Lauder Institute (Universidad de Pennsylvania). Con base en Tucumán, promueve los valores de la república, la democracia liberal y el desarrollo del sector privado mediante formación, investigación y eventos de alto impacto en el norte argentino.