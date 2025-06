Habló el diputado español que pide el arresto de Javier Milei: "El privilegio de la casta"

También consideró que la participación de Milei en el Madrid Economic Forum, financiado por una empresa cripto, donde el Presidente brindará un discurso a modo de cierre este domingo. "Acá no hay un partido libertario como tal. Tenemos la derecha y la ultraderecha que proponen un recorte brutal del gasto público, de pensiones, educación y sanidad, y tienen a Milei como referente. Yo me refiero a esta gente como una religión, es una secta, porque el mercado, según ellos, va a solucionar todo, y acá en España sabemos que no", aseveró.