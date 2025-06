Colapinto, Gasly y Maradona: la fusión impensada que hizo emocionar a los argentinos

Con su estilo inconfundible, Diego continuaba el relato con una mezcla de precisión técnica y emoción pura: “A mí no me paraba nadie. Cuando voy a patear lo veo a Shilton, que me tapa todo el arco. Cuando voy a patear, veo que Shilton sale así todo... Todo el arco me tapaba. Entonces, le amago, la juego cortita...”.