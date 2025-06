Quién es el “cazatalentos fantasma” que busca llevarse a Franco Mastantuono al Real Madrid

Más allá de sus aciertos, el historial de Calafat no está exento de errores. Operaciones como las de Lucas Silva, Reinier o Luka Jovic no dieron el resultado esperado. Sin embargo, su radar también detectó a jugadores como Éder Militão, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Arda Güler. Incluso aquellos que no triunfaron en Madrid, como Martin Ødegaard o Take Kubo, terminaron rindiendo en clubes de élite. A diferencia de otros, su trabajo no se limita a la firma: “se ocupó personalmente de facilitarles la adaptación” a varios de los jugadores que trajo al club, acompañándolos incluso después del fichaje.