El compañero de Colapinto en la Fórmula 1 reveló los problemas del auto de Alpine: “Gastamos demasiado”

Un experimentado piloto de Fórmula 1 reveló negociaciones con Alpine: ¿qué pasará con Colapinto?

No es un secreto que la formación titular de Alpine para la próxima temporada no está confirmada. Pierre Gasly, piloto principal, parece tener su lugar asegurado; pero la segunda butaca, hasta el momento, no tiene dueño. Por el momento, tras la salida del australiano Jack Doohan, es de Franco Colapinto, pero podría haber cambios. En esa línea, un experimentado piloto de Fórmula 1 reveló que tuvo conversaciones con Alpine.