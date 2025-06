Bomba en Atlético Tucumán: "Pulguita" Rodríguez anunció cuándo será su retiro del fútbol profesional

Sobre su posible regreso al "Sabalero", club con el que también dejó una huella imborrable, Rodríguez fue claro. “Desde que me fui de Colón no hablé con nadie, no me llamó ninguna dirigencia. Estamos grandes y quizás se buscan otros jugadores, también hay que ser del gusto del entrenador. Debe haber muchos factores que hacen que no llegue el llamado”. Pese a su voluntad de volver, admitió que la falta de contacto fue determinante. “No era una cuestión de plata. Si no llamaron, es difícil decir que un jugador es caro o barato”.