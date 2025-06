El universo podría ser un videojuego según un estudio de Oxford

¿Qué pasaría si tu vida no fuera real? No como una metáfora poética, sino literal: ¿y si todo lo que vivís fuera parte de una simulación programada por una inteligencia superior? La idea puede parecer sacada de una película de ciencia ficción, pero es un tema que la ciencia retoma con fuerza en 2025. Esta vez, el debate no viene de Hollywood, sino de investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Portsmouth.