Cartas de lectores: Tucumán, ¿un faro que se apaga?

Hubo un tiempo en que Tucumán era el faro del Norte argentino. Mientras otras provincias vecinas enfrentaban el atraso estructural, nuestra provincia se destacaba por su industria, su vida universitaria, su protagonismo político. Hoy, sin embargo, ese pasado parece más una postal que una realidad con proyección. El orgullo de antaño quedó sepultado bajo distintas gestiones intrascendentes y de una dirigencia más preocupada por la perpetuación en el poder que por el bien común. No solo se han degradado las instituciones: también se ha erosionado la memoria colectiva. Tucumán es la provincia natal de Juan Bautista Alberdi, el joven ilustrado que para nuestra historia constitucional fue lo que James Madison representó para los Estados Unidos. Sin embargo, su figura ha quedado reducida a una placa en una pizzería frente a la Plaza Independencia. Ese símbolo (casi irónico) resume con crudeza el abandono de nuestra identidad y de nuestra historia. La dirigencia política de los últimos 40 años -al menos- no solo ha fracasado en revertir los índices de pobreza, empleo y educación: ha sido protagonista de una involución social que cada vez crece más. Es inadmisible que en pleno 2025, mientras otras provincias avanzan en debates estratégicos, en Tucumán sigamos discutiendo el acceso a la infraestructura más básica y aun así también, hay parte de la población que carece de la misma. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este deterioro? ¿Cuánto más vamos a resignar mientras se naturaliza el atraso? La pregunta no es solo cuánto tiempo hemos perdido, sino cuánto más estamos dispuestos a perder. Recuperar el rumbo no es una utopía, pero exige una ciudadanía despierta y una dirigencia que entienda que gobernar no es administrar la decadencia, sino proyectar un futuro posible.