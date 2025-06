Cartas de lectores: Javier Cercas y el Papa Francisco

Javier Cercas nació en España en un pequeño municipio llamado Ibahernando de la provincia de Cáceres, en Extremadura, el 6 de abril de 1962 y siendo un pequeño de 4 años se trasladó con su familia a vivir en Gerona. Filólogo, traductor, escritor y periodista de joven trabajó como tal en varios periódicos y cuenta que en uno de ellos lo adscribieron a la Sección Cultura porque decía “allí era el lugar donde se agregaba a la gente que no se sabía dónde ubicar dentro del diario”. Firme a su vocación y en base a entrevistas escribe un relato: “Soldados de Salamina” que, basado en hechos reales sucedidos durante la Guerra Civil Española, llega a consagrarse con él como un gran narrador de novela testimonial. Vende más de un millón de ejemplares del mismo con un reconocimiento literario indiscutido. Hasta el 2000 era un escritor poco conocido, pero en el 2001 al publicar “Soldados de Salamina”, pasó a tener consideración y respeto a nivel mundial. Cercas reconoce, actualmente a sus 63 años, que una de sus mayores influencias y estímulos para escribir lo fue nuestro Jorge Luis Borges (quién sino) habiéndolo comenzado a leer a sus 14 años: “sin él no creo hubiera sido escritor, o por lo menos, no sería el mismo escritor”. Cercas se declara ateo, anticlerical, laicista y racionalista sin embargo encontrándose él en la Feria del Libro de Turín firmando ejemplares cuenta que se le acercó su editora y le dijo: “hay alguien en el Vaticano que te está esperando”. La invitación era para acompañar al Papa Francisco en el 2023 en su viaje a Mongolia. Así poder entrevistarlo y después con total libertad escribir el fruto de su conversación con él. Hizo el libro “El loco de Dios en el fin del mundo”, su obra reciente y que la señora Cristina Bulacio lo comentara magníficamente en la siempre excelente Sección Literaria de LA GACETA del domingo 25 de mayo. Allí indaga Cercas, con arte periodístico y también filosófico, al Papa Francisco un tiempo antes que muriera. El escritor español cuenta que se sintió un privilegiado total, que sintió que era la primera vez que un Papa hacía esta propuesta a un escritor ateo y que para su sorpresa lo había elegido a él: católico bautizado pero que había perdido la fe. Termina diciendo de Francisco: “es un hombre en lucha consigo mismo, un hombre consciente de sus flaquezas, de sus debilidades y defectos y que ha peleado a muerte para combatirlos”. Al volver de su viaje su madre le quiso indagar sobre cómo era el Papa y Cercas le respondió: “como Florián, el cura de tu pueblo, el que te casó con mi padre. Un hombre próximo y agradable sin sensación de estar frente a una eminencia”.