El regreso de Adam Bareiro complicaría el mercado de pases de River

El delantero paraguayo finalizó su cesión de seis meses en el Al-Rayyan de Qatar, donde marcó seis goles y brindó cinco asistencias en 17 partidos. El club árabe, sin embargo, decidió no ejecutar la opción de compra y le agradeció públicamente con un mensaje: “Thank you, Adam Bareiro”. Ahora, el delantero debe regresar a Núñez, aunque su panorama es incierto. Su primer ciclo en River fue discreto: 16 partidos, 567 minutos, sin goles ni asistencias. Actualmente, no está en los planes de Marcelo Gallardo, quien ya cuenta con Sebastián Driussi y Miguel Borja en el centro del ataque, y además pidió un nuevo goleador.