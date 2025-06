Lamine Yamal encendió la disputa con Dembélé por el Balón de Oro: "nos lo jugamos el jueves"

En una charla con El Partidazo de COPE, Yamal afirmó que no se obsesiona con ganar el prestigioso trofeo individual. "Yo no pienso en ganar el Balón de Oro. Pienso en disfrutar, jugar bien y si tiene que llegar, llegará. Yo votaría al mejor jugador del año, pero si quieren que se juegue el jueves, nos lo jugamos el jueves. Yo se lo daría al mejor jugador del año, y me lo guardo para mí".