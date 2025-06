¿Cuándo es demasiado frío para sacar a pasear a un perro?

Las temperaturas frías ya se instalaron en el país y con este descenso nuestra rutina y la de nuestras mascotas cambia. Nos cuesta más abandonar la casa a medida que el sol se esconde y ya no tenemos la misma valentía para salir en medio del tiempo gélido. A nuestra mascota puede pasarle lo mismo, por lo que los expertos instan a los dueños a tener cuidado antes de ponerles la correa y llevarlos a pasear en invierno.

En un artículo del sitio especializado en animales, Country Living, existen momentos de la temporada invernal donde las mascotas deberán privarse de los divertidos paseos. Según indicaron, por lo general, no se debe sacar a pasear a ningún perro si la temperatura baja de -8°C, ya que no soportan estas temperaturas bajo cero. Otra regla común es la siguiente: si el frío es incómodo para el dueño, probablemente sea demasiado frío para su perro.

En cuanto al tamaño, los perros de razas pequeñas y medianas tendrán dificultades para soportar temperaturas de -4 °C y deberían permanecer en interiores. Por otro lado, los perros más grandes deberían poder caminar media hora a -6 ° C.

También debes considerar la raza de tu perro. En declaraciones a The Metro, Dave Leicester , de Vets Now , comentó: "Al igual que los humanos, algunas mascotas, como los huskies, toleran mejor el frío que otras. Asegúrate de investigar bien la raza de tu perro".

En cuanto al comportamiento, es posible que vea a su perro detenerse durante el paseo, gemir o vocalizar un poco y no querer seguir adelante. En casos extremos, los perros pueden desarrollar hipotermia si se exponen a temperaturas extremas durante demasiado tiempo. Si esto ocurre, el perro experimentará una rápida caída de la temperatura corporal, respiración más lenta y, potencialmente, no responderá y se desplomará. El perro necesitará atención veterinaria urgente y deberá calentarse gradualmente; en estos casos, no se deben usar almohadillas térmicas ni bolsas de agua caliente.​