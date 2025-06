Quién es Carina Magnabosco, la “Barbie del Fútbol” que generó una interna en Estudiantes de La Plata

El entrenador profundizó su incertidumbre sobre su futuro, reconociendo situaciones que lo han hecho dudar de su continuidad. “Tengo que pensar bien si voy a seguir o no voy a seguir. Han pasado algunas situaciones que no son de nuestro agrado. Cuando sos claro en lo que buscás, me parece que las cosas funcionan. Cuando las situaciones son confusas, tengo que evaluar a ver qué situación puede suceder y a partir de ahí evaluar si estamos o no estamos. Durante el semestre hicimos un torneo que no fue bueno ni malo. Una Copa Libertadores muy buena y una Copa Argentina muy mala”, agregó.