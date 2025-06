Sorpresa en el rugby argentino: un reconocido jugador pone en pausa su carrera por reiteradas conmociones cerebrales

Por el peligro y el riesgo que significa para su salud, el back formado en Hindú no tiene el apto médico para volver a las canchas. Los neurólogos que lo vieron no dieron certezas sobre su futuro, por lo que aunque no se retiró definitivamente, el apertura deberá esperar a ver cómo progresa su situación para saber si podrá volver a jugar.