La reacción de Javier Milei a la candidatura de Cristina Kirchner: "Arrugó a jugar la grande"

En C5N, la ex presidenta reveló ayer que competirá en las elecciones bonaerenses del próximo 7 de septiembre, como candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia. "¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre?", cuestionó. "¿Alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar, no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, sino a todo el país?", sumó.