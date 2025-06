El emotivo mensaje de Gaby Sabatini tras conocer a Franco Colapinto: “Gran placer”

Briatore: entre Colapinto, Schumacher y la realidad

El diario Corriente della Sera, lo sentó y le preguntó de todo a Flavio Briatore. El empresario italiano no esquivó la realidad, muy difícil de hacerlo tras la última fecha de la Fórmula 1 que se desarrolló en España. "Sabemos que no estamos en el nivel en el que queremos estar con el auto, y eso quedó claro en estas tres carreras consecutivas”, comentó Briatore, haciendo alusión a los Grandes Premios de Imola, Mónaco y España. En esas carreras estuvo como segundo piloto, Franco Colapinto.



En referencia a la última competencia, Briatore esperaba dificultades, pero no tantas. “Para Franco, sabíamos que sería una tarde complicada largando desde atrás y terminó siendo una carrera decepcionante, sin avanzar tanto como esperábamos”, detalló.