"Francesca vino con la copa bajo el brazo", la emoción de la tucumana Sofía Ahumada, pareja de Sergio Gómez

Hoy, con la copa en casa y el corazón lleno, la familia Gómez no cambia. La humildad que los define sigue intacta. “Por suerte fueron muchísimos los amigos que pudieron acompañar a Platense en esta final, fue un domingo de puro amor”, explicó Sofía. Rodeados de hermanos, padres, amigos y ese amor que trasciende el fútbol, celebran no solo el título, sino el camino recorrido. Porque ser campeón no es solo levantar un trofeo. A veces es también levantarse sin dormir, poner el despertador para ir al club, y regresar a casa para dar un biberón con la misma entrega con la que se dirige una final. Sergio Gómez lo sabe bien. “Se lo merece, porque había estado cerca con San Martín, estuvo cerca con Atlético, ahora se tenía que dar o dar; había confianza plena en estos jugadores”, finalizó Ahumada.