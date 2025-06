Industria audiovisual: el Incaa aprobó las primeras 10 producciones en la actual gestión

Sin deudas

En el Boletín Oficial ya apareció la lista de los 10 largomentrajes ganadores del concurso convocado hace ocho meses, con apellidos destacados y con trayectoria como directores, aunque no figura el contenido argumental, el género ni la ficha técnica (guionistas, equipo, elenco y plazo tentativo; sí se menciona la productora a cargo). En cambio, se aclara que los seleccionados no tienen deuda con el Incaa. Cada uno de los elegidos en ficción recibirá U$S 225.000 para concretar la película: “La escuela pesada”, dirigida por Hernán Rosselli (también hizo “Algo viejo, algo nuevo, algo prestado” y “Mauro”, con la que ganó el Fipresci y el Premio Especial del Jurado en el Bafici de 2014); “Los erizos”, por María Victoria Galardi (“Amorosa soledad”, “Cerro Bayo” y “Manual de supervivencia” son sus anteriores realizaciones); “Amazon dream”, por Andrew Sala (hace dos años estrenó “La barbarie”); “El delator”, por Mariano Minestrelli (de la serie “Barrilete cósmico” y del documental “El hermano de Miguel”); “Zona norte”, por Benjamín Naishtat (el autor de “Puán” y “Rojo” ); “El corazón es un músculo errático”, por Julián Dabien (el guión de esta propuesta ganó el primer premio del Fondo Nacional de la Artes); “Se queman de la misma forma”, por Clarisa Elin Navas (ganadora del Cóndor de Plata a la dirección en 2020 por “Las mil y una”); y “Los amantes que no sabían demasiado”, por Gastón Horacio Del Porto (“El zorro”, de 2023, fue su anterior filme).