Cartas de lectores: falta de práctica cívica

Días pasados analizando con amigos la actual realidad política observamos que estamos a cinco meses de las elecciones 2025 para elegir diputados y senadores nacionales que representarán a Tucumán. Del diálogo sacamos conclusiones; una, que la mayoría de los partidos están con puertas cerradas para los afiliados y público en general. Así fuimos deshojando realidades, resaltando las verdades de la “falta de práctica cívica” en el interior de la provincia; por qué la abundancia fue quedando atrás, sobresaliendo el despilfarro y los fracasos sociopolítico económicos, tornándose imparable la criminal inflación elevando los altos costos de precios, no permitiendo planificar créditos a corto plazo, mucho menos de renovar “infraestructura envejecidas”. El trabajo sigue en negro y precario, la educación, salud, transporte y el servicio público está en decadencia. En síntesis el ciudadano común debería volver a participar como hicieron los patriotas en 1810 y 1816. Argentina no puede sufrir inopia teniendo riquezas que nos brinda la naturaleza. Al buen candidato político se lo conoce por sus obras, entre todo debemos conseguir que las elecciones no sean un carnaval, antes de elegir tenemos que usar conciencia, inteligencia, pensando con responsabilidad a quien le otorgaremos nuestra confianza democrática.