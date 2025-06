Presente sin garantías para jubilados con ingresos mínimos

Inés tiene 77 años. Alcides, 87. Usan el transporte público para asistir a consultas médicas, ya que no cuentan con recursos suficientes para afrontar otros medios de traslado. Ambos viven con la jubilación mínima, que no les alcanza para cubrir los gastos básicos. Alcides explicó que algunos medicamentos los consigue a través de la obra social, pero otros debe comprarlos. La organización diaria está condicionada por el ingreso: “Tomamos mate nomás todas las mañanas hasta que nos toque el turno para volver a cobrar”, dijo. Inés relató que para el almuerzo prepara sopa y por la noche suelen tomar café con galletitas. “Cuando no hay para galletas, tomamos mate”, agregó.