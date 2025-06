Cavallo insiste en que el Gobierno debe acumular reservas para evitar “inestabilidad cambiaria y financiera”

Según Cavallo, la acumulación de reservas es importante para “pagar sin inconvenientes las importaciones y afrontar sin demoras los pagos de servicios de la deuda”. Además, indicó que se necesitan “muchas más reservas en la medida que la economía pretenda re monetizarse, no sólo en la moneda local sino también en dólares”. El ex funcionario en las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa describió a la economía argentina como "fuertemente endeudada en monedas extranjeras y que prácticamente no tienen crédito externo", lo que hace necesaria la tenencia de reservas externas a pesar de tener una moneda de curso legal con cotización en un mercado cambiario libre y flotante, algo que en teoría no requeriría reservas.