El Colegio de Abogados pidió a la Justicia que rechace el pedido de los empleados retirados del Poder Judicial para ejercer como letrados

El Colegio argumentó que la acción de amparo que presentó la abogada es “formalmente inadmisible”. Según dijeron, “no es la vía procesal idónea ni está destinado a reemplazar los medios ordinarios de solución de controversias. La vía del amparo sólo procede cuando no existe otro medio judicial más idóneo”. Señalaron que “la actora contaba con otros recursos disponibles, como el recurso directo, y no agotó las vías administrativas previas. Considera que la acción de amparo no es apta para debatir cuestiones que requieren amplia prueba y debate. Además, aunque el Colegio es una entidad no estatal, ejerce funciones públicas delegadas, y sus actos deben impugnarse por las vías específicas, no el amparo”.